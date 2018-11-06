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Сирия: корреспондент ФАН побывал на молитве в церкви Девы Марии в Хомсе

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Сирия: корреспондент ФАН побывал на молитве в церкви Девы Марии в Хомсе

Дамаск, 6 ноября. В монастыре Девы Марии в сирийском городе Рабла (провинция Хомс) прошла молитва, посвященная братьям религиозной общины. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в Сирии.

На молитве присутствовали сирийские женщины с разных регионов сирийской республики. Проводивший молитву священнослужитель отметил важность женского собрания в условиях продолжающегося кризиса на территории САР.

Сирия: корреспондент ФАН побывал на молитве в церкви Девы Марии в Хомсе

Сирия: корреспондент ФАН побывал на молитве в церкви Девы Марии в Хомсе

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Стоит отметить, что хомский монастырь Девы Марии располагается прямо на сирийско-ливанской границе. Совсем недалеко от него, в приграничном районе Арсаль, когда-то сидели боевики запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Однако совместными усилиями сирийской правительственной армии, российской авиации и ливанской стороны боевиков удалось выбить из этого региона.

Сирия: корреспондент ФАН побывал на молитве в церкви Девы Марии в Хомсе

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о проведении молитвы по случаю Воздвижения Креста Господня в Дамаске. Мероприятие прошло в церкви Святого Креста, а молитву читал Эфрамом Маалули.

В рамках мероприятия также стартовала волонтерская кампания: люди помогали бедным и нуждающимся жителям Сирии. По традиции, Воздвижение Креста Господня в Дамаске празднуется 14 сентября, что соответствует 27 сентября по грегорианскому календарю. В эти дни православные соблюдают наистрожайший пост: им запрещается есть мясо, рыбу и любые молочные продукты, а еще яйца. Запрещается также употреблять алкогольные напитки. В народе принято считать, что с праздником Воздвижения заканчиваются последние теплые дни в году, «бабье лето» навсегда уходит, а вместо него приходят первые холода.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Мохамад Жарбуа
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