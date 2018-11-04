Фестивали, забеги и эстафета рукопожатий: как Россия празднует День народного единства

Россияне в воскресенье, 4 ноября, празднуют День народного единства. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

520 тысяч в Москве

На площадях фестиваля, который был приурочен ко Дню народного единства 3 ноября в Москве, побывали более 520 тысяч человек, об этом сообщает оргкомитет «Московские сезоны».

Свыше десяти тысяч жителей и гостей столицы посмотрели концерты, 3,5 тысячи горожан приняли участие в иммерсивных спектаклях. Около 2,4 тысячи посетителей фестиваля участвовали в более чем двухстах мастер-классах.

Кроме того, как сообщает корреспондент ФАН с места событий, сотрудники Музея Победы и активисты «Молодежки ОНФ» провели масштабную патриотическую акцию «Россия — это мы». На площади около музея собралось более 450 волонтеров.

Они продемонстрировали единство жителей Российской Федерации. Участники флешмоба, выстроившись в круг, развернули флаги 85 российских субъектов.

Фестиваль народных промыслов в Петербурге

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров посетили фестиваль народных художественных промыслов и ремесел РФ, который приурочен к празднику. Выставка проходит в БКЗ «Октябрьский».

Как заявил Макаров, на фестивале были представлены настоящие произведения искусства, которые созданы талантливыми мастерами России. Заметим, Санкт-Петербург посетили художники из 35 регионов России. На празднике был организован «Город мастеров» со множеством мастер-классов.

Отметим, что в Петропавловской крепости в 12.00 прогремел выстрел пушки Нарышкина бастиона, сообщает корреспондент ФАН с места событий. На плацу бастиона прошел развод роты почетного караула ЗВО.

Торжество продолжится выносом российского флага, флага города и знамени Вооруженных сил перед Нарышкиным бастионом.

10 тысяч человек в Екатеринбурге

В День народного единства в Екатеринбурге, на площади Труда, прошел праздничный митинг. По предварительным данным, в нем приняли участие около десяти тысяч человек.

К началу мероприятия также прибыли участники крестного хода в честь Казанской иконы Божией Матери, к которому нынче присоединились свыше пяти тысяч человек.

Кроме того, в областном Дворце народного творчества уже начал работу Фестиваль национальных культур, а во Дворце игровых видов спорта открылся Окружной фестиваль спортивных единоборств и боевых искусств народов Российской Федерации.

Ближе к вечеру в Екатеринбурге начнется акция «Ночь искусств» — концертные залы, музеи и галереи подготовили свою программу. Они будут работать допоздна.

Эстафета рукопожатий

После торжественного исполнения гимна России ведущий праздничного мероприятия предложил губернатору Тюменской области Александру Моору начать эстафету рукопожатий в знак единства народов области, обменявшись этим дружественным жестом с председателем областной думы Сергеем Корепановым. Постепенно рукопожатия перешли на площадку зрителей, которые присоединились к флешмобу.

После эстафеты рукопожатий праздничная программа на Цветном бульваре продолжилась выступлениями творческих коллективов Тюмени.

Благотворительный забег

Почти 800 жителей Приморья приняли участие в благотворительном забеге «Команда добра» во Владивостоке, который приурочен к празднику. Более того, в мероприятии принял участие врио губернатора края Олег Кожемяко.

«Стартовали с хорошим настроением, с праздничным. С таким же и финишировали, с настроением, которое объединяет всех, все нации, народности, которые живут в Приморье, в России. Сегодня в городе во всех районах пройдут массовые мероприятия, концерты, ярмарки… Забег великолепен, сколько было молодежи, людей старшего возраста. Все бежали с радостью в душе, с праздником», — заявил Кожемяко.

Отметим, что в акции участие приняли спортивные и благотворительные организации, а также жители Приморья. Забег был посвящен проблемам детей, которые попали в очень тяжелые жизненные ситуации. Спортивный праздник стартовал утром во Владивостоке с традиционного обливания холодной водой и заплыва в морской воде на 100 метров.

Несмотря на холод

Несмотря на снег и мороз в минус десять градусов, в Кемерово состоялись народные гуляния. Основные мероприятия прошли на бульваре Строителей, где еще совсем недавно был посажен парк.

Напомним, на футбольном стадионе «Химик» и ледовой арене «Кемерово» прошла акция «Мы едины, мы — вместе!». В общей сложности в Кемерово пройдет 80 спортивных и культурно-массовых событий.

День народного единства был учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков. В День народного единства в городах Российской Федерации различные общественные движения и политические партии организовывают шествия, митинги, спортивные мероприятия и благотворительные концерты.