Фестивали, забеги и эстафета рукопожатий: как Россия празднует День народного единства

В шестом классе я ездил в Артек. Там собирались ребята со всех уголков нашей необъятной многонациональной Родины. Несколько недель мы жили все вместе: учились, занимались спортом, отдыхали. У нас был общий быт, а вы знаете, какое серьезное это испытание. Если сейчас одним словом охарактеризовать наши отношения в то время, то это будет слово «братство». Что объединяло нас, таких разных? Мы восхищались одними и теми же героями войны, космонавтами, спортсменами, историческими личностями. Мы гордились одними и теми же достижениями нашей страны. У нас были одни мечты. С теми ребятами из Артека мы были одним целым. Разнообразие культур я воспринимал как мое собственное богатство. А потом все изменилось. Мы оказались по разные стороны границ. Я считаю День народного единства великим праздником. Он напоминает нам о двух вещах: расколы несут нашей стране большие трагедии, и второе - настоящие трудности можно преодолеть только сообща. День народного единства говорит о силе и целостности нашей любимой Родины, о нашем с вами благополучии. С праздником, дорогие земляки! #мыедины

