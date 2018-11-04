По-братски попросят прощения: матрос «Норда» назвал последствия захвата судна для Украины

Москва, 4 ноября. Наступит время, когда Киев столкнется с трудностями и никто, кроме Москвы, не станет ему помогать, тогда украинские власти попросят прощения за все совершенные ими поступки. Об этом заявил вернувшийся в Россию матрос захваченного крымского сейнера «Норд» Павел Чмыхалов.

Моряк проанализировал возможные пути развития отношений между Москвой и Киевом, отметив при этом, что Украина по-прежнему отказывается возвращать сейнер «Норд», который обеспечивал сырьем рыбный колхоз в Керчи, несмотря на согласие на обмен членов его экипажа.

В связи с захватом судна Украину ждут некоторые последствия, отметил матрос. Так, по мнению Чмыхалова, украинское государство движется к такому моменту, когда окажется в безвыходной ситуации, и никакое другое государство, кроме России, не сможет и не пожелает ему помогать. В итоге Киеву придется просить прощения у всех восточных соседей за содеянное, в том числе за незаконный захват российского судна «Норд», считает моряк.

«Будет на Украине достойная власть, которая сможет прийти и по-братски попросить прощения», – цитирует его издание «Украина.ру».

Напомним, ситуация в Азовском море и российско-украинские отношения ухудшились после того, как киевские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд». Москва в связи с действиями Киева была вынуждена предпринять дополнительные меры безопасности и усилить досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, действуя согласно ратифицированному в 2004 году договору между РФ и Украиной.

30 октября семь членов экипажа были обменены на семерых украинских моряков. Освобожденный член экипажа судна «Норд» Дмитрий Бажанов рассказал, как российских моряков заставляли объявить себя украинцами.