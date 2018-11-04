Путин включил Бурятию и Забайкалье в состав Дальневосточного федерального округа

Москва, 4 ноября. Забайкальский край и Бурятия переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа на основании указа, который подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.

Администрации президента РФ было дано поручение провести организационно-штатные мероприятия по реализации данного указа, а также утвердить штатную численность и структура аппаратов полномочных представителей главы российского государства в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

Ранее врио губернатора Забайкалья Александр Осипов на встрече с российским лидером просил распространить на край дальневосточные льготы.