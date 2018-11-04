Киев, 4 ноября. Россия ввела санкции против Украины, чтобы «скрыть своих агентов». Об этом заявил украинский дипломат, глава фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

По его словам, причины включения фамилий в список могли быть разными. Украинский дипломат, однако, нашел «рациональное» объяснение тому, почему некоторые фамилии оказались в списке: Россия якобы решила «скрыть полезных для себя людей на Украине», считает Яременко.

«Это могло быть как наказание, так и попытка скрыть своих агентов в Украине, или людей, которых россияне считают полезными для себя. Это могло быть и сигналом, что люди должны обратиться к русским поговорить, если у них есть какие-то интересы», — заявил Яременко в беседе с журналистами «Апострофа».

Он подчеркнул, что Украина и Россия находятся «в состоянии войны», поэтому между странами должны быть разорваны дипломатические отношения.

Как ранее сообщали «Известия», 1 ноября Россия ввела против Украины санкции, которые блокируют перевод денежных средств фигурантам «черного списка». В него входят 68 компаний и 322 человека (крупные бизнесмены, политики и другие официальные лица Украины. – Прим. ФАН). Кроме того, контрсанкции подразумевают замораживание активов украинских юридических и физических лиц. Постановление правительства направлено на противодействие недружественным действиям Украины по отношению к российским гражданам и юридическим лицам, сообщала пресс-служба кабинета министров.

В беседе с Федеральным агентством новостей украинский политолог Борис Кушнирук заявил, что российские санкции наиболее серьезно ударят по металлургическим предприятиям Украины. Он подчеркнул, что украинские металлурги сильно зависят от коксующегося угля из России, импорт которого не прекращался с начала войны на Донбассе. По его словам, украинский экспорт также тесно связан машиностроительными компаниями из России.