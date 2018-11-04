Сирия: командование САА объявило о прекращении призыва некоторых категорий офицеров

Дамаск, 4 ноября. Генеральный штаб Вооруженных сил Сирии объявил о прекращении призыва офицеров запаса. Об этом сообщает информационное агентство SANA со ссылкой на заявление оборонного ведомства.

Генштаба ВС Сирии издал приказ о прекращении призыва в отношении офицеров, которые были мобилизованы до 1 июля 2018 года, а также в отношении офицеров запаса, которые подлежали призыву в течение 2013 года. Приказ вступает в силу 6 ноября. Под действие документа не подпадают дезертиры или ушедшие в самоволку более чем на 30 дней.

Напомним, в начале октября президент Сирии Башар Асад подписал указ об амнистии для сирийцев, уклонившихся от военной службы. При этом действие указа не затрагивает сбежавших от уголовного преследования, им необходимо сдаться властям в течение четырех месяцев.