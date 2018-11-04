Скандал в США: кандидат в Конгресс от демократов уличен в связях с террористами

«Фонд лидерства Конгресса» (CLF) разоблачил связи между Абигейл Спанбергер, кандидатом в Конгресс США от демократов в седьмом округе Виргинии, и радикальной исламской школой, которая занималась вербовкой террористов, а также ее связь с так называемым «глубинным государством» (Deep State) Америки.

Стоит отметить, что CLF получил эту информацию, используя закон «О свободе информации» (FOIA) и в сотрудничестве с America Rising (республиканской группой быстрого информационного реагирования и расследований) через запрос к Почтовой службе Соединенных Штатов (USPS).

В США начался скандал — но вовсе не из-за того, что удалось выяснить общественникам. Демократам — они угрожают судом в отношении CLF — не понравилось, что огласке были преданы данные о работе Спанбергер в… Исламской саудовской академии Северной Виргинии, которую критики называют «террористической».

Оказывается, еще в ноябре 2007 года сенатор Чак Шумер, бывший сенатор Джон Кайли и десять других сенаторов написали в Государственный департамент США рекомендацию для Комиссии по религиозной свободе, в которой настаивали на закрытии этой школы.

Одним из многочисленных поводов для негодования со стороны американского общества является факт наличия у Исламской саудовской академии учебников, в которых поощрялись убийства на «религиозной» почве. Также в учебниках Исламской саудовской академии открыто пропагандировался антисемитизм. В одном из материалов говорилось, что «евреи сговорились против ислама и его народа».

Ахмед Омар Абу Али, бывший выпускник школы, был обвинен в том, что примкнул к «Аль-Каиде»1 (организация запрещена в РФ. — Прим. ред.) в Саудовской Аравии. Бывший студент был осужден по нескольким обвинениям, включая заговор с целью убийства президента США Джорджа Буша — младшего, и был приговорен к 30 годам лишения свободы.

«Никого не должно удивлять, что госпожа Спанбергер хотела бы скрыть от избирателей свою работу в школе, производившей на свет одних из самых опасных террористов в мире, — выступил с заявлением относительно «политически мотивированной» угрозы Спанбергер пресс-секретарь CLF Кортни Александр. — CLF следует букве закона при расследовании в отношении любого кандидата, и госпожа Спанбергер не стала исключением. Однако то, что она угрожает судебным иском, должно вызвать серьезные вопросы у избирателей о том, что еще она пытается скрыть. Для любых заинтересованных сторон CLF рад предоставить копии информации, которую госпожа Спанбергер пытается скрыть от избирателей в Вирджинии».

Как утверждает информационное агентство USA Really, Спанбергер имеет глубокие связи с тем, что президент США Дональд Трамп определил как «глубинное государство» (Deep State). Аналитики USA Really пишут, что «глубинное государство» следует понимать как конгломерат воротил национальной безопасности, правительственных бюрократов и других правительственных субъектов, целью которых является подрывная деятельность в отношении Америки Трампа и импичмент действующего президента.

Теперь — к фактам. Спанбергер провела восемь лет в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ), расследуя дела о международном терроризме. При этом в ЦРУ она считалась куратором как раз 7-го избирательного округа Виргинии, который простирается от пригородов Ричмонда (штат Виргиния) до окраин Вашингтона, где сейчас она планирует избраться в Конгресс.

Противостоит ей действующий конгрессмен Дэйв Брат, член фракции консерваторов «Дом свободы» — человек команды Дональда Трампа и борец за укрепление южной границы и реформирование закона об иммиграции.

1 Организация запрещена на территории РФ.