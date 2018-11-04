«Хотите Крым? Платите триллионы!»: экс-прокурор Украины презентовал свой «хитрый план»

Киев, 4 ноября. Киев в ближайшие 10-20 лет не вернет Крым под свой контроль, однако можно дождаться выплаты Москвой триллионов за «аннексию», на которые так отстроить Украину, что крымчане сами проведут референдум о возвращении полуострова. Такой свой «хитрый план» по Крыму презентовал экс-генпрокурор Украины и бывший депутат от Партии регионов Святослав Пискун.

В эфире телеканалу NewsOne парламентарий призвал украинские власти перестать поддерживать пиар-агентства, которые заявляют о скором возвращении крымского полуострова под контроль Киева, а взамен просто подождать. Через какое-то время, уверен Пискун, народ Крыма, а именно татары, русские и украинцы, выступят за проведение нового референдума, заявляя, что «хотят назад на Украину».

Ведущий передачи в ответ вставил резонный комментарий, что для такого исхода событий необходим высокий экономический уровень украинского государства, которое, по оценкам экспертов, скорее приближается к уровню нищеты. Пискун парировал, заявив, что деньги, согласно его «плану», придут со стороны России, которой «придется компенсировать ущерб от аннексии». Речь идет об имуществе граждан, которые проживают на территории Украины, но в то же время владеют землями, домами и бизнесом в российском регионе.

«Хотите Крым? Платите триллионы!» – предложил экс-генпрокурор.

Выслушав собеседника, политолог Вадим Карасев, который участвовал в программе в качестве соведущего, задал Пискуну вопрос, а будут ли запланированные триллионы использованы рационально. Однако ответа на риторическое высказывание политолога так и не последовало.

Напомним, присоединение Крыма к составу РФ стало одной из причин ухудшения отношений между Киевом и Москвой. Крымчане, как и жители Донецкой и Луганской народных республик, заявили о неприятии государственного переворота на Украине в 2014 году и желании отсоединиться. В ответ новые украинские власти развернули против республик Донбасса военную кампанию, а также до сих пор не приняли референдум, прошедший в Крыму.

На народном голосовании, организованном в соответствии с международным правом и Уставом ООН, жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России, Севастополь стал городом федерального значения. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос о статусе полуострова «закрыт окончательно».

Однако Украина по-прежнему не принимает волеизъявление жителей крымского полуострова и заявляет о том, что регион все еще украинский, но «оккупирован» российскими властями. Обвинения неоднократно отвергали в Москве, обращая внимание, что Россия заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризисы, что и стало одной из причин решения крымчан. Однако со стороны Киева по-прежнему звучат голословные обвинения, в том числе в якобы вмешательстве в дела Украины, а также в кибератаках и шпионаже.