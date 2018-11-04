Суд арестовал россиянина, сравнившего Соловьева с нацистским пропагандистом

Москва, 4 ноября. Активист Павел Иванкин, принимавший участие в акции против приезда в Санкт-Петербург телеведущего Владимира Соловьева, отправился под стражу на десять суток по решению Петроградского районного суда Петербурга.

2 ноября во Дворце культуры имени Ленсовета прошло выступление Соловьева. Семь человек организовали пикет, приуроченный к приезду ведущего в Петербург. На одном из плакатов активистов Соловьев сравнивался с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрейхером, который до 1946 года являлся главредом антикоммунистической и антисемитской газеты Der Stürmer.

Все участники пикета были доставлены в отделение полиции, Иванкина обвинили в сопротивлении при задержании. Он был задержан на основании соответствующей статьи.

Напомним, ранее Пресненский суд Москвы продлил на трое суток срок задержания школьника, подозреваемого в изготовлении взрывного устройства.