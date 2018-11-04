Путин рассказал об особой ценности патриотизма в России

Москва, 4 ноября. Российский лидер Владимир Путин назвал патриотизм стержнем генетической памяти граждан России. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград в Кремле.

Он подчеркнул, что для России высокие идеалы патриотизма имеют особенную ценность, поскольку именно на них основана непоколебимая сила духа народа, которая неоднократно приводила в восторг весь мир.

«Чувство патриотизма — важнейшая часть общенациональной культуры, стержень нашей генетической памяти», — заявил он.

Российский президент отметил, что эти обычаи в течение всего времени вдохновляли на «благородные поступки, настоящие прорывы и подвиги, а также на создание настоящих творческих шедевров».

Путин указал на то, что возможность удостовериться в этом предоставляет начавшаяся выставка-форум «Сокровища музеев России», которую он посетил в воскресенье.

Российский лидер поздравил присутствующих с Днем народного единства и отметил нравственное и духовное значение этого праздника.

Ранее президент РФ возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.