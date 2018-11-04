Киев, 4 ноября. Украинский президент Петр Порошенко подтвердил смерть сотрудницы горсовета Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

«Только что мне сообщили, что активистка Катерина Гандзюк, против которой было совершено нападение нелюдем, который ее облил кислотой. Она, к сожалению, умерла в больнице», — заявил Порошенко журналистам во время визита в турецкую Анталью.

Он также обратился к правоохранительным органам с требованием найти и наказать виновных в ее гибели. Порошенко подчеркнул, что необходимо сделать все возможное, чтобы преступники оказались на скамье подсудимых

Напомним, что 31 июля неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Екатерину Гандзюк возле ее дома. Девушка получила 35% ожоги, а также повреждение глаза.

Правоохранительные органы Украины возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство», которое потом было переквалифицировано в «Покушение на убийство с особой жестокостью».

Всего были задержаны пять подозреваемых в покушении на Гандзюк. Двое из них были взяты под стражу, еще трое оказались под домашним арестом. Следствие рассматривает две версии покушения: профессиональная деятельность на посту и. о. руководителя аппарата Херсонского городского совета и деятельность Гандзюк как активиста.

Ранее друзья Гандзюк назвали причину ее смерти.