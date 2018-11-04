Парк имени Захарченко открыли в Донецке

Донецк, 4 ноября. Парк имени погибшего при теракте главы Донецкой народной республики Александра Захарченко открыли в Калининском районе Донецка неподалеку от школы, где он учился.

На торжественной церемонии открытия присутствовал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, который рассказал, что в скором времени в местном музее Великой Отечественной войны появится также посвященная Захарченко экспозиция.

«Сегодня это очень значимое событие – парк имени первого главы ДНР», – отметил во время выступления Пушилин.

Напомним, Захарченко погиб в результате взрыва, который прогремел в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего теракта.

Президент России Владимир Путин назвал убийство главы ДНР подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не желают искать мирное решение украинского кризиса. Во время заседания дискуссионного клуба «Валдай» глава России возложил ответственность за организацию терактов и убийств лидеров Донбасса на спецслужбы Украины. При этом МИД РФ считает, что причастность Киева к убийству Захарченко практически не вызывает сомнений.