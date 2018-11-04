Британия хотела спрятать Скрипалей в Австралии — СМИ

Лондон, 4 ноября. Британские власти рассматривали возможность переправки отравленных в марте в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в безопасное место в Австралии. Соответствующая информация приводится в книге журналиста Марка Урбана, часть которой приводит издание Daily Mail.

По его утверждению, в больнице, где после отравления восстанавливался Скрипаль, с ним состоялся разговор. Журналист пишет, что власти Британии хотели переправить Скрипалей в одну из стран, которые входят в альянс «Пять глаз» (Five Eyes) — это Новая Зеландия, Австралия, Канада, США. В Лондоне рассматривали варианты отправки шпиона и его дочери в безопасное место, а также полную смену личности.

В своей книге Урбан отметил, что Скрипали не захотели уходить из-под защиты Скотланд- Ярда, и в итоге отвергли эту идею.

Напомним, что Скрипали были отравлены в начале марте текущего года. Лондон голословно обвинил в случившемся Россию. За полгода проведения расследования британские власти так и не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих заявлений.