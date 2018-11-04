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Облитая кислотой активистка из Херсона скончалась в больнице, названа причина смерти

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Облитая кислотой активистка из Херсона скончалась в больнице, названа причина смерти

Херсон, 4 ноября. Сотрудника горсовета Херсона Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой 31 июля, скончалась в больнице. Об этом сообщили друзья девушки на ее странице в Facebook.

«Катя умерла. Детали будут позже. Просьба не беспокоить родственников. Друзья в течение суток предоставят больше информации», — говорится в сообщении.

По словам друзей Гандзюк, она перенесла множественные операции после ожогов. Однако в больнице у нее оторвался тромб.

Напомним, что неизвестный плеснул работнице горсовета Херсона 31 июля концентрированной серной кислотой в лицо. Он получила 35% ожоги кожи и повреждения глаза.

Глава Национальной полиции Украины заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по этому делу, четыре из которых были арестованы.

Автор: Денис Коробейников
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