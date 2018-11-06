Дамаск, 6 ноября. Правительственная делегация САР во главе с председателем Совета министров Имадом Хамисом в рамках визита в сирийский Алеппо посетила ряд объектов сельскохозяйственного сектора. Специальному корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) удалось побывать на месте событий.

В субботу, 3 ноября, делегация побывала на зернохранилище Джибрин, которое считается главным центром хранения зерна в провинции. Его объем достигает 185 тысяч тонн, которые хранятся в 22 складских помещениях, площадь которых составляет 3000 квадратных метров. Сирийская делегация также оценила качество выполненных восстановительных работ, стоимость которых — 800 миллионов сирийских фунтов.

Кроме того, делегацию проинформировали о ходе восстановления Алеппской трансформаторной подстанции. В данный момент ремонтные работы завершены на 90%. Через месяц она будет введена в эксплуатацию.

В рамках делового визита в Алеппо Хамис лично запустил линию электропередачи, которая будет обеспечивать необходимой энергией девять населенных пунктов в провинции.

Делегации также сообщили о завершении работы на насосной станции Тель-Алям, которая расположена в районе Ас-Сафира. Министры посетили участок моста Тель-Блат и множество других важных объектов Алеппо.

В здании администрации сирийской провинции также прошло совещание правительственной делегации, на котором обсуждались меры, необходимые для развития сфер экономики, образования, туризма, культуры, здравоохранения, экономики Алеппо.

Выступившие на совещании чиновники поддержали стремление сирийских властей активно развивать провинцию. Они также отметили необходимость выделения кредитов сельскохозяйственному сектору, а также необходимость открытия факультетов ветеринарии и журналистики.

В ходе своего выступления Хамис передал жителям Алеппо привет от президента Сирии Башара Асада, напомнив, что этот народ доказал свою верность родине и сорвал заговор террористических группировок.