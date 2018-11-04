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Медведчук обвинил главу МИД Украины в попытке подорвать отношения Киева и Минска

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Медведчук обвинил главу МИД Украины в попытке подорвать отношения Киева и Минска

Киев, 4 ноября. Заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина об опасности пребывания украинцев на территории Белоруссии подрывает украинско-белорусские отношения. Об этом заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

Ранее Павел Климкин заявил, что гражданам Украины опасно находится на территории Белоруссии пребывание​​​. По словам министра, в Белоруссии «действуют российские властные структуры», что подтверждается задержаниями украинцев на территории республики.

Медведчук напомнил, что заявление Климкина прозвучало накануне Мюнхенской конференции по безопасности, где присутствовали политики высокого ранга и представители международных организаций. Кроме того, Минск является переговорной площадкой по урегулированию конфликта в Донбассе, поэтому заявление главы МИД Украины может быть воспринято как сознательный подрыв отношений между Украиной и Белоруссией.

«Слова главы украинского МИД можно расценить либо как архинепрофессионализм, либо как сознательные действия, направленные на подрыв украинско-белорусских отношений», — цитирует заявление Медведчука его пресс-служба в соцсети Facebook.

МИД Белоруссии также не оставил незамеченным заявление Павал Климкина. Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Анатолий назвали слова Климкина «небылицей», а также напомнили, что на территории Белоруссии проживают 160 тысяч украинских беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома, так как на Украине им угрожает опасность.

 

Автор: Артем Никулин
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