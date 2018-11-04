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Лукашенко о создании базы США в Польше: Мы с россиянами должны будем отвечать

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Лукашенко о создании базы США в Польше: Мы с россиянами должны будем отвечать

Минск, 4 ноября. Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что его страна и Россия предпримут адекватные меры на возможное размещение военной базы США в Польше. Он не исключил, что при таком развитии сценария на белорусской территории будет размещена дополнительная военная инфраструктура.

Лукашенко напомнил, что в ходе недавней встречи с главой польского МИД он обсуждал этот вопрос. Он подчеркнул, что Белоруссия не намерена участвовать в каких-либо военных конфликтах. В связи с этим белорусский лидер заявил о недопустимости создания лишних военных баз.

«В противном случае мы с россиянами должны будем отвечать, — сказал Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. — Значит мы будем вынуждены что-то размещать, чтобы вам противодействовать».

Напомним, ранее президент Белоруссии уже заявлял, что Минск и Москва думают об адекватном ответе «с минимальными затратами» на возможное размещение военной базы США в Польше.

Автор: Тимур Румянцев
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