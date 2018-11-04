Путин в честь Дня народного единства вручил госнаграды в Кремле

Москва, 4 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил в честь Дня народного единства государственные награды иностранным гражданам, среди которых мэр хорватской столицы Милан Бандич, советник по делам России председателя Совета министров Ливана Жорж Шаабан и украинский общественник.

Торжественная церемония вручения госнаград прошла 4 ноября на приеме в Кремле. Мэр Загреба Бандич был удостоен Ордена Дружбы, как и председатель совета директоров благотворительного фонда помощи детям-сиротам в Ирландии Дебби Диган, почетный консул России в автономном сообществе Балеарских островов королевства Испании Себастьян Ройчи Монтсеррат, исполнительный директор американского НПО «Общество по сохранению Форт-Росса» Сара Свидлер и советник по делам РФ председателя совета министров Ливана Жорж Шаабан.

Российский лидер также вручил медаль Пушкина хореографу Словацкого национального театра Рафаэлю Авникяну, артисту сербского национального театра Милошу Биковичу, председателю британского банка «Нобол Гроссарт Лимитед» Ангусу Гроссарту, мэру испанской Малаги Фарансиско Де ла Торре Прадосу, чешскому барду Яромиру Ногавицу и председателю правления Всеукраинского союза общественных организаций «Объединение организаций соотечественников «Русское содружество» Сергею Проваторову.

Напомним, День народного единства традиционно отмечается 4 ноября. В этот день глава России посетил выставку «Сокровища музеев России» и назвал ее замечательным творческим проектом, а затем принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому, расположенному на Красной площади в российской столице. Кроме того, российский лидер и глава Русской православной церкви патриарх Кирилл побывали на выставке-форуме «Православная Русь — ко Дню народного единства. Сокровища музеев России».

Ранее эксперты в комментарии Федеральному агентству новостей выразили свое мнение насчет памятной даты и ее празднования. Так, независимый политический аналитик, публицист Юрий Голубь отметил, что идея празднования Дня народного единства — тема актуальная как никогда.