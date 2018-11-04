Порошенко хочет сотрудничать с Турцией в сфере создания беспилотников

Киев, 4 ноября. Глава Украины Петр Порошенко посетил производство беспилотников турецкой фирмы Baykar Makina, где стороны обсудили возможность сотрудничества и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции. Об этом сообщается в микроблоге Порошенко в социальной сети Twitter.

По имеющимся данным, во время официального визита в Турцию Порошенко и украинская делегация побывали на производстве компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в разработке мощных дронов.

Сообщается, что украинскому главе показали тактико-технические параметры и характеристики БПЛА разных видов, включая военные.

«Также были проведены переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции», — следует из сообщения пресс-службы администрации Порошенко.

Минувший летом стало известно, что заместитель секретаря Совета по национальной безопасности и обороне (СНБО) Украины Олег Гладковский провел в Турции переговоры о возможности поставок украинской стороне беспилотников и открытии совместного центра разработки аппаратов. Тогда стороны изучили вероятность открытия совместного центра разработки и изготовления дронов с модернизированными параметрами, в том числе речь шла о БПЛА с большой продолжительностью полета.