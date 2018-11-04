Самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицей на Камчатке

Москва, 4 ноября. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Москва —Петропавловск-Камчатский, столкнулся с птицей. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Следы столкновения были обнаружены во время осмотра самолета в аэропорту города Петропавлоск-Камчатский.

«На фюзеляже обнаружены следы от столкновения с птицей. Воздушное судно от полетов отстранено», — рассказали РИА Новости в пресс-службе «Аэрофлота».

Отметим, что в результате инцидента вылет самолета SU1731 Петропавловск-Камчатский — Шереметьево переносится на 09.50 5 ноября.