Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицей на Камчатке

44
0 Оставить комментарий

Самолет «Аэрофлота» столкнулся с птицей на Камчатке

Москва, 4 ноября. Самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Москва —Петропавловск-Камчатский, столкнулся с птицей. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Следы столкновения были обнаружены во время осмотра самолета в аэропорту города Петропавлоск-Камчатский.

«На фюзеляже обнаружены следы от столкновения с птицей. Воздушное судно от полетов отстранено», — рассказали РИА Новости в пресс-службе «Аэрофлота».

Отметим, что в результате инцидента вылет самолета SU1731 Петропавловск-Камчатский — Шереметьево переносится на 09.50 5 ноября.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.