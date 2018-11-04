Очередной фейк от «Новой газеты»: Олег Валецкий не связан с ЧВК «Вагнера»

«Новая газета» сообщила о том, что арестованный по подозрению в государственной измене военный эксперт Владимир Неелов якобы связан с так называемой ЧВК «Вагнера». Так ли это на самом деле, решило разобраться Федеральное агентство новостей (ФАН).

Оснований верить либеральному изданию с каждой его новой публикацией становится все меньше и меньше. Особенно после голословного «расследования» Дениса Короткова, посвященного деятельности предпринимателя Евгения Пригожина. Федеральное агентство новостей уже писало о том, какими грязными методами сотрудник «Новой газеты» пытался заставить читателя поверить своему вранью. Однако редакция либерального СМИ не только не извинилась за публикацию, но и, по всей видимости, продолжает создавать фейки на пустом месте по любому удобному инфоповоду.

Исключением не стала и заметка о «связи» арестованного военного эксперта с ЧВК «Вагнера». В качестве единственного доказательства была приведена скаченная из Интернета обложка одной из книг Неелова, которую тот написал в соавторстве с публицистом Олегом Валецким. Именно Валецкий, как пишет «Новая газета», уже несколько лет якобы работает в мифическом подразделении по своей военной специальности.

Никаких других более весомых доказательств либеральное издание приводить нужным не посчитало. Корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) не составило никакого труда найти Олега Валецкого в социальной сети Facebook и попросить его прокомментировать заметку либерального СМИ.

Для человека, который, по мнению «Новой газеты», в настоящее время ведет боевые действия в местах, где вряд ли хорошо ловит простая сеть, публицист ответил очень быстро. Валецкий признал, что работал в нескольких частных компаниях, что не противоречит информации с обложки его книги. Однако к так называемой ЧВК «Вагнера», к которой его приписывает «Новая газета», он не имеет никакого отношения.

«Да, я работал в компаниях «РСБ-групп» (занимается вооруженной охраной всех форм собственности в регионах с повышенной террористической активностью. — Прим. ФАН) и в «Разум Демайнинг» (занимается разминированием территории и уничтожением боеприпасов. — Прим. ФАН). В компании ЧВК «Вагнера» никогда не работал. Информация об этом распространяется с сайта «Миротворец». Туда, как [я] предполагаю, меня занесли мои бывшие коллеги по компаниям (американским и британским), с которыми я работал в Ираке и Афганистане. Не знаю, какие конкретно: из России, Украины или Сербии. Никакого отношения к ЧВК «Вагнера» я не имею», — написал Олег Валецкий.

Собеседник ФАН отметил, что также работал в британской [частной военной] компании «Эринис» (Erinys International), а также в американских — «ЭОДТ» (EODT) и «СОК» (SOC SMG).

«В составе РСБ был в Ливии, плюс в составе российской компании «Разум Демайнинг» работал по разминированию, но в каких регионах — не могу сказать, ибо за это ответственен директор компании — Дмитрий Матвеев, и все вопросы к нему», — рассказал Олег Валецкий.

Публицист объяснил, что на сайте «Миротворец» его обвинили в подрыве луганского водопровода, хотя в это время он находился в Сербии и в Россию приехал лишь на неделю в августе 2014 года. Визит состоялся в составе сербской делегации с полковником Джурковичем Любинко и с Драганой Трифкович. Делегация ехала на конференцию в Южную Осетию, а Валецкий был в качестве переводчика.

«Есть репортажи в Сети, как и наши интервью на интернет-канале Фонда Горчакова (Фонд поддержки публичной дипломатии имени Александра Михайловича Горчакова. — Прим. ФАН). В Интернете есть презентация моей книги на сербском языке «Сербская руна» в городе Невесенье в Боснии в июне 2014 года. Я не участвовал в боевых действиях в Донбассе и не был в ЧВК так называемого «Вагнера», — еще раз подчеркнул собеседник ФАН.

По словам Олега Валецкого, «Новая газета» даже не пыталась связаться с ним перед публикацией своего материала.

«Я предполагаю, что они просто все списали с «Миротворца». У меня в «Эринисе» были подчиненные украинцы, которые сделали все, чтобы уволить меня оттуда, что им и удалось, благодаря жалобам директору компании Фрезеру Брауну, в августе 2004 года. И потом через российских и сербских сотрудников ЧВК «Эринис» распространяли обо мне слухи как о террористе, но я в 2008-м прошел все проверки при трудоустройстве в американскую компанию «ЭОДТ», где был два года на должности начальника смены охраны американской военной базы «Махмудия» под Багдадом. Потом прошел еще раз проверки и попал в Афганистан на должность сначала инструктора по стрелковой подготовке компании «СОК», затем — начальника охраны американской компании «Тетратек» (TetraTech) в Урузгане», — рассказал собеседник ФАН.

Крайне показательно, что «Новая газета» буквально ассоциирует себя с антироссийским сайтом «Миротворец», называя информацию оттуда своей. Становится понятной и ремарка либерального СМИ о том, что «настоящая фамилия известна редакции», поскольку на «Миротворце» анкета Валецкого размещена под именем «Симуняк Олег Витальевич».

В конце переписки с корреспондентом Федерального агентства новостей публицист добавил, что Владимир Неелов интересовался у него исключительно деятельностью западных ЧВК, что также противоречит написанному в «Новой газете». Все это в очередной раз показало принципы и методы «журналистской работы» либеральных СМИ. Все, на что они способны, — это брать лживую информацию из Интернета и, умалчивая о своих сомнительных источниках, тиражировать откровенные «фейки» по заказу своих западных спонсоров.