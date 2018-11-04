Пропагандистская кампания: в Госдуме назвали цель заявления генерала НАТО о России

Москва, 4 ноября. Слова главы Международного военного штаба НАТО Яна Брукса о логистических трудностях для НАТО в случае столкновения с Россией прокомментировал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Он выразил сожаление в связи с «очередным витком пропагандистской кампании» в отношении РФ. Швыткин подчеркнул, что Россия никогда не проводила политику противоборства, однако именно в этом ее голословно пытается обвинить Запад.

Российская сторона всегда выступала за работу на конструктивной основе с учетом национальных интересов всех стран, отметил Швыткин.

«Я бы порекомендовал им обратить внимание на положение дел внутри своих стран, а не создавать на ровном месте образ врага в лице России», — подчеркнул он.

Он также указал на наличие проблем у стран НАТО, которые связаны с быстрой транспортировкой военной техники и военнослужащих. Если сравнивать, то ВС РФ в значительной степени превосходят силы блока альянса в этой части, добавил Швыткин, передает RT.

Напомним, ранее генерал-лейтенанта Ян Брукс выразил уверенность, что в случае столкновения с Россией страны Европы — участницы Североатлантического альянса столкнутся с серьезными проблемами.