Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Пропагандистская кампания: в Госдуме назвали цель заявления генерала НАТО о России

35
0 Оставить комментарий

Пропагандистская кампания: в Госдуме назвали цель заявления генерала НАТО о России

Москва, 4 ноября. Слова главы Международного военного штаба НАТО Яна Брукса о логистических трудностях для НАТО в случае столкновения с Россией прокомментировал заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Он выразил сожаление в связи с «очередным витком пропагандистской кампании» в отношении РФ. Швыткин подчеркнул, что Россия никогда не проводила политику противоборства, однако именно в этом ее голословно пытается обвинить Запад.

Российская сторона всегда выступала за работу на конструктивной основе с учетом национальных интересов всех стран, отметил Швыткин. 

«Я бы порекомендовал им обратить внимание на положение дел внутри своих стран, а не создавать на ровном месте образ врага в лице России», — подчеркнул он.

Он также указал на наличие проблем у стран НАТО, которые связаны с быстрой транспортировкой военной техники и военнослужащих. Если сравнивать, то ВС РФ в значительной степени превосходят силы блока альянса в этой части, добавил Швыткин, передает RT.

Напомним, ранее генерал-лейтенанта Ян Брукс выразил уверенность, что в случае столкновения с Россией страны Европы — участницы Североатлантического альянса столкнутся с серьезными проблемами.

Автор: Тимур Румянцев
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.