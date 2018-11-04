Два бойца ВСУ с оружием сбежали из части в Донбассе

Луганск, 4 ноября. Два бойца Вооруженных сил Украины с оружием самовольно покинули территорию части украинской армии в районе населенного пункта Крымское у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко.

По его словам, инцидент произошел 2 ноября. В связи с ростом «неуставных взаимоотношений между военнослужащими» два силовика самовольно покинули одно из подразделений 10-й отдельной горно-пехотной бригады ВСУ, прихватив с собой личное оружие АК-74 и боекомплект к нему. Марочко подчеркнул, что совершившие побег бойцы в настоящее время скрываются.

«Командованием бригады организованы поисковые мероприятия», — добавил он.

Ранее Марочко сообщил, что комиссия штаба одной из бригад ВСУ проведет тестирование бойцов, чтобы выяснить причины их уклонения от выполнения поставленных задач и нежелания продолжать военную службу по контракту.

Напомним, Киев начал боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота на Украине. Вопрос урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе обсуждается в рамках встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства.