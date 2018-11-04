Никто не должен знать: гондурасские мигранты определят будущее Техаса

В американские соцсети попало шокирующее видео: демократы обсуждают переправку нелегальных мигрантов на государственные деньги для того, чтобы сформировать свой собственный «пул избирателей».

В видеоролике, опубликованном проектом Veritas на днях, сотрудники штаба Бето О'Рурка, кандидата в Сенат от Техаса, обсуждают, как незаконно использовать финансовые ресурсы кампании для покупки предметов снабжения и оказания содействия в перевозке нелегальных мигрантов из Гондураса.

Доминик Чакон, менеджер кампании О'Рурка в Эль-Пасо, штат Техас, выражает здесь обеспокоенность по поводу поставок для каравана мигрантов: «Я сейчас собираюсь пойти взять еды, что-нибудь, что можно им передать, потому что им нужны еда и теплая одежда. Вы знаете кого-нибудь, у кого есть одеяла и прочее?.. У нас есть разрешение передать им воды, так что воду захвачу тоже».

Анапаула Хейманн, организатор кампании О'Рурка, настаивает на том, чтобы покупка предметов снабжения для нелегальных мигрантов оставалась секретом.

«Только не вздумайте ляпнуть где-нибудь что-то подобное, — отвечает она. — Можете сказать, например, что мы покупаем еду для мероприятий кампании, например для Хеллоуина, потому что у нас планируются эти мероприятия. Я просто отмечу в отчете, что к нам приходили десятки ходоков (имеется в виду традиция делиться едой на Хеллоуин. — Прим. ред.)».

Затем Чакон настаивает на том, что предоплаченные карты (купоны на определенную сумму денег, которые можно реализовать в магазине. — Прим. ред.), имеющиеся у кампании, можно использовать для покупки пищи: «Я думаю, что мы можем использовать лазейку с этими картами, чтобы купить еду. Все это может быть полностью замаскировано под «О, мы просто хотели здоровый завтрак!».

What you are about to see seems to show campaign workers illegally using campaign funds and resources to assist Latin American aliens entering the country. Activities that the voters will want Beto O’Rourke and his campaign to now explain. FULL: https://t.co/ZKR7XsMZMN pic.twitter.com/3tcOy2Hgna — James O'Keefe (@JamesOKeefeIII) November 2, 2018

Когда речь зашла о распространении приобретенных вещей и еды, Хейманн говорит, что она «не хочет, чтобы казалось, что все мы из [кампании О'Рурка]».

«Я просто надеюсь, что никто из нежелательных людей не узнает об этом», — добавляет она также.

По словам Чакона, Джоди Кейси, главный менеджер кампании О'Рурка, отправила текстовое сообщение, в котором выразила удовлетворение тем, что кампания помогает нелегальным мигрантам.

«[Джоди] написала нам, и это было что-то типа: «Я так счастлива, что у нас есть сотрудники, которые занимаются этим, я так счастлива видеть, как все вы работаете, как вносите свой вклад, у нас лучшая команда». Она очень хорошо о нас отзывалась», — объяснил Чакон.

Чакон также заявил в видео, что Джоди «не нужно знать», что предоплаченные карты использовались для покупок. Упомянул он и использование фургонов для перевозки гондурасских мигрантов.

«Я собираюсь использовать фургоны… Мы, вероятно, могли бы использовать это… Скрыться на фургонах, — сказал Чакон, добавив: — Никто не должен знать».

«Мы собираемся подвезти и некоторых мигрантов, — продолжил развивать мысль Чакон. — Скажем, в аэропорт, на автобусную станцию, почему бы и нет, понимаешь?»

Как всегда, помимо некоторых социальных сетей и информационного агентства USA Really, никто в Америке «не заметил» того, что представители кандидата в сенаторы от демократов планируют завезти в штат целые группы мигрантов, которые затем в режиме «карусели» будут путешествовать по избирательным участкам и голосовать «за еду».