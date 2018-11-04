Власти Австрии сообщили об угрозе прорыва 20 тысяч вооруженных мигрантов в ЕС

Вена, 4 ноября. Более 20 тысяч вооруженных мигрантов из Африки и Ближнего Востока могут прорваться на территорию Евросоюза через боснийско-хорватскую границу. Об этом передает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на МВД Австрии.

В ведомстве отметили, что не менее 20 тысяч мигрантов могут предпринять попытку прорыва в страны Центральной Европы. В настоящее время мигранты сосредотачиваются в районе боснийского города Велика-Кладуша. Большая часть мигрантов являются выходцами из Пакистана, Ирана, Алжира и Марокко. По данным МВД Австрии, среди мигрантов преобладают молодые люди, при этом практически все они вооружены ножами.

«Большинство из них — это вовсе не сирийские беженцы, а пакистанцы, иранцы, алжирцы и марокканцы, почти каждый из которых вооружен ножами», — заявили в министерстве.

В ведомстве также добавили, что власти Хорватии пытаются самостоятельно урегулировать ситуацию. В настоящее время на хорватской границе развернуты специальные подразделения полиции, которые дадут мигрантам отпор в случае попытки прорыва.