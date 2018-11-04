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Праздничные мероприятия в День народного единства проходят в Кемерово

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Праздничные мероприятия в День народного единства проходят в Кемерово

Кемерово, 4 ноября. Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню народного единства, проходят в воскресенье в Кемерово. В полдень на бульваре Строителей начался музыкальный концерт «Россия объединяет».

 

Праздничные мероприятия проходят на центральной сцене города. Как отметили организаторы праздника, основным цементирующим фактором стала межнациональная дружба, религиозная терпимость, поддержка культур и обычаев, пишет «Газета Кемерова»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня в Кемерове на бульваре Строителей проходил концерт, посвящённые Дню народного единства. ⠀ На площадке собрались сотни кемеровчан. В честь празднования Дня народного единства в Кемерове открыли вторую часть линейного парка бульвара Строителей. Всех присутствующих гостей своими выступлениями порадовали творческие коллективы города ⠀ А Вы были на празднике?

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Напомним, праздничные мероприятия проходят по всему городу: на футбольном стадионе «Химик» и ледовой арене «Кемерово» прошла акция «Мы едины, мы — вместе!». Вечером жителей Кузбасса ждет Всероссийская акция «Ночь искусств». В общей сложности в Кемерово пройдет 80 спортивных и культурно-массовых событий.

Автор: Алексей Громов
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