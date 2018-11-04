Счастье было недолгим: эксперт рассказал, как Киев промахнулся с ответом на российские санкции

Москва, 4 ноября. Политолог Армен Гаспарян прокомментировал конфуз Киева, который, «отвечая на российские контрсанкции», арестовал в порту Мариуполя «российский сухогруз», у которого оказался украинский экипаж.

Публицист не оставил без внимания заявления украинской стороны, которая отчиталась об успешно проведенном аресте. Однако Киев промахнулся с ответом на российские санкции, поскольку судно, как оказалось, принадлежит бельгийской компании, как и находящийся на борту груз, рассказал эксперт. При этом сухогруз, на борту которого находился всего один российский гражданин среди украинцев, шел под флагом Либерии.

«Счастье пациентов было недолгим. Продолжился безостановочный ход колеса зрадаперемоги», — подчеркнул Гаспарян в Twitter.

Счастье пациентов было недолгим. Продолжился безостановочный ход колеса зрадаперемоги



Среди членов экипажа арестованного украинскими властями в Мариуполе сухогруза есть всего один гражданин России, большая часть команды - украинцы, а само судно принадлежит голландской компании — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 4 ноября 2018 г.

Об аресте судна ранее объявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По его мнению, на борту сухогруза находилась продукция «захваченного оккупантами завода», передает «Царьград».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что незаконный арест Украиной корабля не останется без ответа. Такой шаг Киева не что иное как посягательство на интересы РФ, которое никак не может считаться ответом на российские санкции, добавил собеседник ФАН.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил кабмину разработать специальные меры в отношении украинских физических и юридических лиц из-за недружественных действий Киева. В четверг, 1 ноября, было опубликовано постановление российского правительства, которое подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Ответные меры Москвы против Киева коснутся 322 физических и 68 юридических лиц Украины.