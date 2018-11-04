Сирия новости 4 ноября 16.30: «Тахрир аш-Шам» атакует расположения САА в Идлибе, в Алеппо на мине подорвался автомобиль боевиков

Сирия, 4 ноября. «Джебхат ан-Нусра»1 ведет обстрел расположений САА в Идлибе, в Алеппо на мине подорвался автомобиль боевиков, «Файлак ар-Рахман» присоединилась к «Тахрир аш-Шам» в Латакии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): ведет бои с FSP в Алеппо.

«Тахрир аш-Шам»: обстреляла расположения САА в Идлибе.

«Файлак ар-Рахман»: присоединилась к «Тахрир аш-Шам» в Латакии.

Провинция Латакия

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что члены группировки «Файлак ар-Рахман» присоединились к радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в северной части провинции Латакия.

Напомним, джихадисты скрываются в горных районах региона и нарушают действующий в провинции режим прекращения огня. По сообщению российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за прошедшие сутки боевики три раза открыли стрельбу в Латакии и Идлибе.

Провинция Алеппо

Военный источник сообщает в Telegram (@hasansofan), что на трассе между населенными пунктами Калжибрин и Азаз на мине подорвался автомобиль боевиков. По сведениям автора публикации, радикальные исламисты, находившиеся в транспортном средстве, получили ранения.

Ранее в Азазе отмечались перестрелки между членами «Сирийской свободной армии» (ССА) и «Свободной сирийской полиции» (FSP). По данным Telegram-канала (@hasansofan), столкновения могли быть спровоцированы тем, что «свободная полиция» арестовала и избила двух боевиков ССА.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжают нарушать режим прекращения огня, установленный на линии соприкосновения сил джихадистов и Сирийской арабской армии (САА) в южной части Идлиба. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что террористы открыли огонь по расположениям правительственных войск САР в поселениях Тель Бизам, Абу Дали и Маан в районе границы между провинциями Идлиб и Хама.

Военный Twitter-канал (@HarbiehNadie) сообщает, что в качестве ответных мер, САА обстреливает позиции джихадистов в окрестностях Ат-Тамании.

Ирак

На северо-востоке провинции Дияла детонировало самодельное взрывное устройство, передает информационное агентство Iraqi News. В результате происшествия ранения получили два мирных жителя региона.

Отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжают укреплять линию обороны вдоль сирийско-иракской границы и наносить артиллерийские удары по укрытиям террористов «Исламского государства»1 в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@OccupySchagen).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)