Boeing-737 с трещиной в стекле благополучно приземлился в Красноярске

Красноярск, 4 ноября. Пассажирский самолет Boeing-737 авиационной компании «НордСтар» выработал топливо и совершил вынужденную посадку в красноярском аэропорту «Емельяново».

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, причиной экстренной посадки стала трещина в стекле кабины пилотов.

Отмечается, что посадка прошла в штатном режиме, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Пассажирам, направлявшимся из Новосибирска в китайский город Санья, предоставили резервный борт. Вылет запланирован через час.