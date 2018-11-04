Донецк, 4 ноября. Сотрудники Народной милиции Донецкой народной республики предотвратили очередную попытку использования Вооруженными силами Украины ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районе села Саханка на юге страны. Об этом сообщил глава пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

«За прошедшие сутки дежурные средства противовоздушной обороны НМ ДНР предотвратили очередную попытку группового применения ударных БПЛА в районе населенного пункта Саханка», — заявил он.

По словам Безсонова, наблюдатели примерно в 17.00 зафиксировали приближение трех беспилотников, по которым был открыл сосредоточенный огонь. Украинская сторона попыталась вывести БПЛА из-под огня, совершая маневры. Несмотря на попытки, два аппарата были выведены из строя.

Напомним, власти Украины в 2014 году развернули против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. В столице Белоруссии на регулярной основе проходят переговоры контактной группы, главной темой которых является вопрос урегулирования вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. С сентября 2014 года было принято несколько документов, закрепляющих шаги по деэскалации конфликта. Однако украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства.

Так, ВСУ на регулярной основе используют беспилотники, в том числе для разведки, что, неоднократно заявляли в республиках Донбасса, свидетельствует о нарушениях достигнутых в столице Белоруссии соглашений.