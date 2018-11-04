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«С юных лет приучают к добру»: россияне восхитились поступком малыша в Северной Осетии

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Владикавказ, 4 ноября. Российские пользователи Сети восхитились поведением малыша из Северной Осетии, который пожертвовал деньги уличному музыканту во Владикавказе.

Родители ребенка решили приучить его  с детства к доброй традиции — помогать нуждающимся. Пожилой мужчина на площади играет для прохожих, которые жертвуют ему на пропитание.

На кадрах видно, как отец дает ребенку деньги и отправляет его к уличному музыканту. Ребенок, которого в Сети уже назвали «маленьким джигитом», делится с мужчиной купюрой. В социальных сетях высоко оценили поступок отца и его ребенка. Люди похвалили родителей за правильное воспитание подрастающего поколения.

«Как хорошо, что с юных лет приучают к добру», — написал один из пользователей.

 «Благотворительность — это хорошо. Вам это зачтется и вернется», — отметил другой пользователь.

Многие пользователи подчеркнули, что детей нужно учить милосердию и доброте с раннего возраста.

«Благотворительность это хорошо. Вам это зачтется и вернется», — отметил еще один комментатор.

 

Автор: Денис Коробейников
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