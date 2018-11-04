Депутат Рады обвинил Ангелу Меркель в потере Крыма | 4 ноября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Депутат Рады обвинил Ангелу Меркель в потере Крыма
Депутат Верховной рады Украины Юрий Чижмарь заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель способствовала потере Крыма. В эфире программы «Народ против» Чижмарь заявил, что Меркель должна сегодня гарантировать безопасность Украине — именно она в 2008 году в Бухаресте в угоду России поставила вопрос о непредоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО. Если бы тогда он был, то это, возможно, предотвратило бы конфликт в Донбассе и возвращение Крыма России, поэтому к ней много вопросов. Напомним, власти Украины рассчитывали получить План действий по членству в НАТО, но против выступили Франция, Германия и ряд других стран.
Россия отмечает День народного единства
Россия отмечает День народного единства. В Москве на Поклонной горе прошла акция «Россия — это мы». Студенты прошли парадом с 85 флагами субъектов Российской Федерации, символизируя единение всех народностей многонационального государства. Мэр Москвы Сергей Собянин также поздравил с праздником, заявив, что памятник Минину и Пожарскому напоминает о важности этой исторической даты. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил праздничное богослужение в Успенском соборе, приуроченное ко дню Казанской иконы Божией Матери, совпадающему с Днем народного единства. Также в этот день Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому.
Сотни сирийских беженцев прибыли из Ливана, чтобы вернуться в родные дома
Новая партия сирийских беженцев прибыла на родину из Ливана, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий. После пересечения границы мирных жителей направили в их освобожденные города и деревни, расположенные в провинциях Дамаск, Хомс, Хама. За последние несколько дней сотни человек вернулись на родину, прибыв на специальных автобусах. В каждом из освобожденных САА населенных пунктов людей ждут представители министерства здравоохранения, которые оказывают беженцам необходимые медицинские услуги.
СМИ США назвали российские системы ПВО «самыми мощными в мире»
Американские эксперты назвали новейшие российские системы ПВО «самыми продвинутыми и мощными в мире». В то время как США вкладывают огромные деньги в стелс-технологии для преодоления средств противовоздушной обороны, Россия разворачивает на своих границах систему ПВО, не имеющую мировых аналогов, — об этом пишет американское издание The National Interest. Автор статьи отмечает, что произведенные в России комплексы противовоздушной обороны, как и автомат Калашникова, используются во многих странах мира. Напомним, в данный момент на вооружении в РФ стоят комплексы С-400 «Триумф», играющие ключевую роль в концепции «зона запрета доступа».