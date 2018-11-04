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Польский корабль «Налим» затонул в Балтийском море

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Польский корабль «Налим» затонул в Балтийском море

Варшава, 4 ноября. В субботу вечером в акватории Балтийского моря затонул польский корабль Miętus («Налим»). По словам официального представителя морской службы поиска и спасения Польши Рафала Гоецка, все находившиеся на борту 19 человек спасены датскими спасателями

Гоецк отметил, что судно занималось коммерческими плаваниями. В последний рейс оно везло людей на рыбалку.

Причины, по которым затонул «Налим», в настоящее время неизвестны. В операции по спасению находившихся на корабле людей занимались три судна и два вертолета.

ЧП не обошлось без пострадавших. В больницу был доставлен один человек с травмой головы.

Напомним, в конце сентября сразу несколько греческих судов затонули в портах страны из-за высоких волн, поднятых штормовыми ветрами.

Автор: Тимур Румянцев
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