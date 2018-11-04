Путин посетил выставку-форум «Православная Русь — ко Дню народного единства»

Москва, 4 ноября. Российский лидер Владимир Путин и глава Русской православной церкви патриарх Кирилл побывали на выставке-форуме «Православная Русь — ко Дню народного единства. Сокровища музеев России».

Путина и патриарха встретили глава министерства культуры РФ Владимир Мединский и мэр российской столицы Сергей Собянин, а также митрополит Псковский и Порховский Тихон, руководитель Патриаршего совета по культуре.

Данная выставка-форум «Православная Русь ― ко Дню народного единства» пройдет в «Манеже» до 25 ноября. Она включает порядка 280 экспонатов из 50 музеев Российской Федерации.

Ранее глава государства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве.