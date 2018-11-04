Сожаление и грусть: Кеосаян отреагировал на обвал рейтинга его фильма​​​​​​​ из-за ботов

Москва, 4 ноября. Режиссер Тигран Кеосаян призвал сайт «Кинопоиск» обратить внимание на защиту на фоне возможных атак ботов на портал из-за фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!». Обвал рейтинга у автора киноленты вызывает сожаление и грусть.

По его мнению, порталу необходимо отслеживать происходящее на сайте.

«Я не специалист в IT, наверное, у больных людей это могло быть. У меня это вызывает сожаление, грусть и улыбку», — цитирует режиссера РИА Новости.

Напомним, портал Daily Storm со ссылкой на экспертов в области информационных технологий заявил, что на рейтинг фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» на портале «Кинопоиск» повлияли действия пользователей, которые целенаправленно зарегистрировались в сервисе уже после премьеры ленты. Как отметили специалисты, речь идет об одной из самых распространенных техник «обвала» рейтинга.

Над фильмом, рассказывающим историю строителя моста через Керченский пролив, Кеосаян работал вместе с российской журналисткой и главным редактором RT Маргаритой Симоньян, которая написала сценарий романтической комедии. Премьера фильма прошла 29 октября в концертом зале «Зарядье».