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Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

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Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Москва, 4 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому, расположенному на Красной площади в российской столице.

Вместе с российским лидером в церемонии участвовали представители разных религиозных объединений, в том числе патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Российский президент и глава РПЦ возложили к монументу по букету красных роз.

Также в мероприятии участвовали члены совета при президенте по межнациональным отношениям, представители молодежных организаций, учащиеся школ и высших учебных заведений.

Автор: Алексей Громов
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