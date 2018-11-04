Не остался равнодушным: как репост спас жизнь потерявшейся в Петербурге пожилой женщины

Простой репост в социальных сетях дал возможность найти родственникам свою потерявшуюся бабушку, которая, оказавшись в приемном покое городской больницы №26 Санкт-Петербурга, не могла вспомнить ни имени, ни места жительства. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

28 октября житель Санкт-Петербурга Алексей Струков, посетив городскую больницу, обнаружил пожилую женщину, которая не могла назвать своего имени, не могла вспомнить ни родных, ни близких. Она не знала, где живет.

«Сегодня в 26 больнице в приемном покое бабушка. Скорая привезла с улицы Доблести. Как зовут, с кем живет, сказать не может. Прошу максимальный репост», — написал в социальной сети «ВКонтакте» Алексей, приложив к сообщению фотографию пожилой женщины.

Затем через несколько дней Струков сообщил на своей странице в «ВК», что благодаря репостам родные смогли найти свою бабушку.

Корреспондент Федерального агентства новостей связался с Алексеем Струковым, и он подробно рассказал о случившемся, раскрыв новые подробности истории спасения потерявшейся женщины.

«Так уж случилось, что я оказался в больнице и увидел бесцеремонное отношение дежурных врачей к этой бабушке. Все, что я сделал, это сфотографировал бабушку и написал пост. Уже кто-то из репостнувших писал мне про группу «Лиза Алерт» (группа по поиску пропавших людей. — Прим. ФАН). Возможно, кто-то из них перепостил туда. Затем мне из модераторов группы написали, что бабушку нашли. Она уже дома», — рассказал Струков.

Алексей, как простой и скромный парень, отметил, что не совершал никакой подвиг. «Я лишь поверил в людей, которые, возможно, сделают репост», — добавил он. Однако, если бы Струков не сделал фото и не выложил его в социальные сети, женщина могла бы никогда не вернуться домой.

Кроме того, он обратил внимание на поведение дежурного врача. Возможно, правоохранительным органам стоит дать правовую оценку действиям медработника?

«Дежурный доктор в приемном покое настолько сильно переживал за свою карьеру, что заставил бабушку сидеть у него на виду. Она встала и пошла по коридору, так он за ней выбежал и вернул на место, волоча за шиворот, волоча в прямом смысле этого слова», — заключил молодой человек.

Тем не менее поступок Алексея Струкова в очередной раз доказывает, что нельзя оставаться равнодушным в подобной ситуации. Ваша инициатива может спасти кому-то жизнь.