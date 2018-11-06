Дамаск, 6 ноября. В сирийском Алеппо открылась «Всемирная выставка бабочек». Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), побывал на мероприятии и поделился подробностями.

Новая научная выставка нацелена в первую очередь на подрастающее поколение. Так, организаторы решили устроить конкурс, в рамках которого дети могут проголосовать за самую красивую бабочку.

По словам руководителя выставки, сейчас подобные мероприятия жизненно необходимы Сирии. Атмосфера веселья и радости поможет молодому поколению забыть о горечи многолетней войны, которая и без того слишком сильно травмировала маленьких гостей.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое на выставке бабочек в Алеппо:

Стоит отметить, что это далеко не первое подобное мероприятие. Все чаще на территории освобожденной от незаконных вооруженных группировок Сирии проводятся различные культурные выставки, ярмарки, концерты, фестивали, спортивные состязания, марафоны и демонстрации. Все это говорит в первую очередь о том, что с приходом сирийской правительственной армии и уходом боевиков мирное население, наконец, смогло почувствовать себя в безопасности. Люди постепенно возвращаются к привычному образу жизни.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о проведении уникальной выставки в сирийской провинции Латакия. Художник по имени Низар Али Бард выставил скульптуры из камня прямо на крыше собственного дома в районе Южная Дахия. На творчество мастера существенно повлияли годы войны в Сирии. Самый продуктивный период работы Барда пришелся именно на этот период. Художник внимательно наблюдал за людьми, которые бежали от террористов, оставляли родные дома. На выставке, организованной художником, присутствовали культурные и общественные деятели Сирии, которые решили поддержать выставку Низара Али Бадра.