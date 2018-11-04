Заплатят цену: экс-помощник Обамы раскритиковал выход США из сделки с Ираном

Вашингтон, 4 ноября. Соединенные Штаты заплатят цену за выход из сделки с Ираном по ядерной программе, уверен бывший помощник президента США Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберт Малли.

«Я думаю, администрация допустила огромную ошибку. Какой бы ни была цель в отношении Ирана, это не способ ее достичь», — цитирует его РИА Новости.

При этом Малли подчеркнул, что решение администрации создает опасный прецедент, поскольку те, кто придет к власти в США после президента Дональда Трампа, могут также начать пересматривать предпринятые им шаги в случае несогласия с ними.

«Поэтому, я считаю, США заплатят цену за выход из сделки», — объяснил эксперт.

Кроме того, высокопоставленный представитель администрации подчеркнул, что в данный момент ситуация на мировой арене повернулась так, что это «Иран и остальной мир против США», а вовсе не наоборот, как считают в Вашингтоне.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая заявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Глава США объявил о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Ираном.

Ряд стран осудил такой шаг американского главы, а глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и вовсе заявил, что весь мир по горло сыт односторонними действиями США. Однако глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу за введение санкций в отношении Тегерана, указав, что первые последствия антииранских ограничений чувствуются уже сейчас из-за того, что экономика Ирана «находится в состоянии депрессии».