Кадыров пожелал россиянам в День народного единства мира, стабильности и процветания

Грозный, 4 ноября. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил россиян с Днем народного единства. Текст поздравления Кадырова опубликован в его официальном Telegram-канале.

Кадыров назвал День народного единства — одним из великих праздников. Он подчеркнул, что согласие и единство народа имеет огромное значение для сохранения политической, экономической и военной стабильности государства.

Глава Чечни напомнил, как многие страны и «обезумевшие тираны» пытались поработить Россию, однако все они бежали, побросав истекающие кровью армии.

«Россия — одна из развитых и могущественных стран, способных дать достойный отпор любому врагу. В этом огромная заслуга нашего национального лидера, президента РФ Владимира Путина. Я искренне поздравляю с праздником всех россиян, желаю мира, стабильности и процветания!» — заявил Кадыров.

Напомним, что День народного единства отмечается ежегодно 4 ноября с 2005 года. Праздник утвердил президент России Владимир Путин, подписав закон в конце 2004 года.