Карнавал «Мы вместе» в честь Дня народного единства прошел в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 4 ноября. Российский праздник — День народного единства — отметили жители Нью-Йорка на центральной площади Таймс-сквер (Times Square).

Отмечается, что праздничное шествие под название «Мы вместе» включал представителей разных регионов США и национальностей. Во время мероприятия исполнялись русские народные и фольклорные песни. К участникам празднования присоединялись прохожие и иностранные путешественники, передает ТАСС.

Акция проходит второй год кряду, пользуясь интересом у русскоязычной общины. Во время гуляний люди наряжаются в национальные костюмы, чтобы рассказать американцам о разнообразии и богатстве российской культуры.