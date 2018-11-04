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Карнавал «Мы вместе» в честь Дня народного единства прошел в Нью-Йорке

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Карнавал «Мы вместе» в честь Дня народного единства прошел в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 4 ноября. Российский праздник — День народного единства — отметили жители Нью-Йорка на центральной площади Таймс-сквер (Times Square).

Отмечается, что праздничное шествие под название «Мы вместе» включал представителей разных регионов США и национальностей. Во время мероприятия исполнялись русские народные и фольклорные песни. К участникам празднования присоединялись прохожие и иностранные путешественники, передает ТАСС.

Карнавал «Мы вместе» в честь Дня народного единства прошел в Нью-Йорке

Акция проходит второй год кряду, пользуясь интересом у русскоязычной общины. Во время гуляний люди наряжаются в национальные костюмы, чтобы рассказать американцам о разнообразии и богатстве российской культуры.

Автор: Алексей Громов
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