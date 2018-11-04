«Не грех закрыть глаза»: украинский депутат объяснил, почему спит на заседаниях Рады

Киев, 4 ноября. Украинский депутат Александр Кирш, состоящий в партии Арсения Яценюка «Народный фронт», попытался объяснить, как ему удается спать прямо на заседаниях Верховной рады.

Отметим, что спящего нардепа уже не раз ловили фотографы.

Кирш утверждает, что он отдыхает с закрытыми глазами во время технических перерывов в Раде. Именно в такие моменты его и фотографируют. При этом депутат обвинил своих политических оппонентов в том, что они, по его мнению, специально нанимают фотографов для таких вещей.

Кирш также признал, что иногда «отключается» на заседаниях. Он пояснил, что в Раде часто бывают «ситуации, когда не грех закрыть глаза». Скуку и зевоту вызывают обсуждения правок, которые «ни к чему не приводят», отметил парламентарий.

«У меня такой организм, что, когда ничего не происходит, он выключается, — добавил Кирш. — Мне кажется, что это нормальная реакция организма».

Ранее украинский политический блогер Михаил Шнайдер раскритиковал Кирша, получающего 70 тысяч гривен в месяц. На своей странице в социальной сети Facebook он разместил фото народного избранника, на котором упитанный парламентарий «сладко» спит во время вечернего заседания Рады. Блогер возмутился тому, что из карманов украинцев уходят большие деньги за «крепкий сон и хороший аппетит» политиков.

Весной этого года журналисты застали Кирша спящим во время рассмотрения парламентом президентских законопроектов о «реинтеграции Донбасса». В полусонном состоянии находился и сосед парламентария — депутат Александр Романовский.