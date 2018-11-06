Дамаск, 6 ноября. Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия, снарядов и устройств террористов на территории освобожденных районов провинций Эль-Кунейтра и Даръа.

В эксклюзивном комментарии ФАН один из полевых командиров сообщил, что в ходе прочесывания населенных пунктов и городов провинций Даръа и Эль-Кунейтра сирийскими военными было найдено множество боеприпасов боевиков, спрятанных в подземных складах.

Среди обнаруженных боеприпасов были тяжелые и средние ракеты, ракеты-носители израильского производства, самодельные ракетные установки, тяжелые пулеметы, 23-миллиметровые минометы, 120-миллиметровые минометы, а также ручные противотанковые гранатометы и израильские транспортные средства.

Кроме того, в ходе раскопок инженерные подразделения САА наткнулись на химическое оружие, телекоммуникационные устройства, токарные станки для изготовления боеприпасов, приборы ночного видения и противотанковое оружие. Это в первую очередь доказывает факт того, что террористические группировки получают поддержку западных стран, считает сирийский командир.

В нашем распоряжении появилось видео с места событий:

Напомним, что это далеко не единственный раз, когда сирийские войска обнаруживают остатки боеприпасов незаконных вооруженных группировок, спрятанные на территории освобожденных провинций. Как правило, боеприпасы находятся в тайных схронах или заброшенных зданиях. Мирное население активно помогает сирийским военным в поиске оружия террористов.

Совсем недавно ФАН сообщало о большом запасе оружия боевиков, найденном на севере провинции Эль-Кунейтра, в населенном пункте Джабата аль-Хашаб.

В данный момент инженерные подразделения сирийской правительственной армии осматривают освобожденные населенные пункты с целью обнаружения самодельных взрывных устройств или мин-ловушек, которые могли быть оставлены террористами перед уходом из провинций.