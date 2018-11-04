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Мэр американского города погиб в Афганистане

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Мэр американского города погиб в Афганистане

Вашингтон, 4 ноября. Мэр американского города Норт-Огдена Брент Тейлор погиб в Афганистане. Мужчина скончался после атаки боевика.

О смерти мэра американским журналистам рассказал губернатор штата Юта Спенсер Кокс и кандидат в сенат США от республиканской партии Митт Ромни.

Нападение боевика произошло в столице Афганистана — Кабуле. Боевик являлся военнослужащим Афганских национальных сил обороны и безопасности. Кроме Тейлора во время атаки погиб один американский военнослужащий, а другой военный НАТО получил ранения, в настоящий момент он находится на лечении. Атаковавшего убили военнослужащие афганской армии, сообщает телеканал «360»

Отметим, что 39-летний Тейлор занимал пост мэра Норт-Огдена с 2013 года.

Автор: Денис Коробейников
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