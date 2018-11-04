Жертвами наводнения в итальянской Сицилии стали 10 человек

Палермо, 4 ноября. По меньшей мере 10 человек, в том числе трое детей, погибли из-за наводнения, которое было вызвано обрушившимися на Палермо ливнями.

Девять из 10 погибших являлись членами одной семьи, их тела были обнаружены в доме на берегу реки в коммуне Кастельдачча, передает Agence France-Presse со ссылкой на пожарных. Специалисты ведут поиски еще двух человек, которые считаются пропавшими без вести. Представители местных властей не исключают, что могут быть и другие жертвы стихийной катастрофы.

Непогода с ливнями, порывистыми ветрами, оползнями и наводнениями обрушилась с начала недели на многие районы Италии, пишет «МИР24». Накануне на Сицилии и Сардинии из-за сильных ливней объявили красный уровень опасности. Сообщалось, что из-за удара стихии в иностранном государстве погибли 20 человек. Нанесенный непогодой ущерб может составить миллионы евро, отмечали эксперты.

Ранее стало известно, что из-за резкого подъема уровня воды 75% территории Венеции оказалось затоплено. По оценкам специалистов, наводнение является сильнейшим с 2012 года.