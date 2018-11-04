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Федерация профсоюзов ЛНР поздравила россиян с Днем народного единства

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Федерация профсоюзов ЛНР поздравила россиян с Днем народного единства

Луганск, 4 ноября. Федерация профсоюзов Луганской народной республики (ЛНР) поздравила с Днем народного единства российских коллег. Об этом сообщает пресс-служба ФП.

Федерация профсоюзов сердечно поздравила российских коллег с праздником и отметила, что ЛНР является частью русского мира.

«Поздравления от коллег продолжают поступать. Так, Федерация профсоюзов ЛНР получила поздравление от имени гендиректора Учебно-исследовательского центра Московской Федерации профсоюзов, контр-адмирала Владимира Богдашина», — следует из сообщения.

В ЛНР поблагодарили российских коллег за теплые поздравления и поддержку.

Согласно законодательству ЛНР, 4 ноября в республике празднуют День народного единства, этот день является выходным.

Автор: Алексей Громов
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