Симферополь, 4 ноября. Слова украинского депутата Юрия Чижмаря, который возложил ответственность на канцлера ФРГ Ангелу Меркель за потерю Украиной Крыма, прокомментировал депутат крымского Госсовета Владислав Ганжара.

По его словам, украинские депутаты ищут виновных во всех бедах за пределами Украины.

«На сегодняшний день, наверное, весь мир должен Киеву», — отметил крымский парламентарий.

Однако происходящие в стране разрушительные процессы в свое время запустили представители различных радикальных украинских движений, отметил Ганжара.

Крымский депутат напомнил, что жители Крыма всегда желали воссоединения с Россией, и полуостров в любом случае рано или поздно вернулся бы в состав Российской Федерации.

Ганжара не стал исключать, что украинская сторона после подобных заявлений надеется получить от Германии дополнительные денежные средства, однако ситуация складывается совершенно не по сценарию украинских властей.

«Им выделяют деньги из МВФ, причем это все более и более кабальные для Украины соглашения и кредиты», — резюмировал депутат, передает RT.

Напомним, по мнению украинского депутата-радикала, Меркель не должна была противодействовать предоставлению Украине Плана действий по вступлению в НАТО в 2008 году и это предотвратило бы возвращение Крыма России, а также конфликт в Донбассе.