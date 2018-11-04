Путин посетил приуроченную к Дню народного единства выставку «Сокровища музеев России»
Москва, 4 ноября. Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и посетителей выставки «Сокровища музеев России» и назвал ее замечательным творческим проектом. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Кремля.
«Этот замечательный творческий проект, приуроченный ко Дню народного единства, собрал в московском Манеже работы выдающихся мастеров из многих музеев страны», — отмечается в приветствии президента РФ.
Путин отметил, что разные по задумке и жанру произведения говорят об уникальности исторического наследия Отечества.
Глава РФ уверен, что выставка вызовет популярность и общественный интерес, а также будет способствовать популяризации лучших произведений изобразительного искусства.
Путин пожелал организаторам удачи, а гостям мероприятия — ярких и незабываемых впечатлений.
Впервые в истории России сокровища региональных музеев собраны под одной крышей в Манеже. Открытие выставки в День Народного единства. Вход свободный. Шедевры Васнецова, Нестерова, Машкова и многих-многих других. Торопитесь попасть до 25 ноября! pic.twitter.com/pSV05ruVc9— Министерство культуры России (@Culture_RF) October 31, 2018