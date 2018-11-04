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Путин посетил приуроченную к Дню народного единства выставку «Сокровища музеев России»

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Путин посетил приуроченную к Дню народного единства выставку «Сокровища музеев России»

Москва, 4 ноября. Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и посетителей выставки «Сокровища музеев России» и назвал ее замечательным творческим проектом. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Кремля.

«Этот замечательный творческий проект, приуроченный ко Дню народного единства, собрал в московском Манеже работы выдающихся мастеров из многих музеев страны», — отмечается в приветствии президента РФ​​​.

Путин отметил, что разные по задумке и жанру произведения говорят об уникальности исторического наследия Отечества.

Глава РФ уверен, что выставка вызовет популярность и общественный интерес, а также будет способствовать популяризации лучших произведений изобразительного искусства.

Путин пожелал организаторам удачи, а гостям мероприятия — ярких и незабываемых впечатлений.

Автор: Алексей Громов
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