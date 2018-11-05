ФАН публикует видео встречи делегации из Бразилии с властями Сирии

Дамаск, 5 ноября. Делегация из Бразилии посетила заседание Народного собрания САР, а также встретилась с представителями Комитета арабских и иностранных дел, Комитета парламентской дружбы и Комитета национальной безопасности Сирии. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Комитет по арабским и иностранным делам под руководством господина Бутроса Марьяны встретился с делегацией из Бразилии под председательством главы Комитета по международным отношениями и национальной обороны Фернандо Колором де Мелло.

Во время беседы Марьяна рассказал о прогрессе, достигнутом Сирией в разных аспектах. Западные СМИ в рамках борьбы с сирийским правительством осознанно вводят в заблуждение мировое сообщество, публикуя материалы о действиях террористов, опуская заслуги и многочисленные победы САА и экономическую войну против САР, подчеркнул сирийский политик. Односторонние санкции существенно сказались на условиях питания сирийских граждан и их здоровье.

Марьяна также коснулся культурного аспекта, ведь террористы и те, кто стоят за ними, неоднократно пытались уничтожить исторические ценности Сирии, чтобы распространить альтернативную культуру, основанную на экстремизме.

Однако, несмотря на все это, сирийский народ продолжает бороться. И сейчас он побеждает, добавил Марьяна.

Фернандо де Мелло со своей стороны восхитился стойкостью сирийцев, которые оказали сопротивление террористам. Улучшение ситуации в САР откроет новые возможности для страны, уверен политик. Он также отметил, что Бразилия поддерживает международные резолюции по Сирии и пути политического урегулирования конфликта. Бразильское посольство продолжает свою работу в Дамаске, несмотря на ситуацию в стране, поскольку власти хотят помогать пострадавшему народу. Сейчас на территории Бразилии проживает 2,5 миллиона граждан сирийского происхождения, которые продолжают ценить историю своей родины. Де Мелло также выразил готовность оказать поддержку Сирии в процессе восстановление.