«Я шокирована»: Васильева раскрыла подробности инцидента в столичном метро

Москва, 4 ноября. Советская и российская актриса театра и кино Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии после инцидента в московском метро и отметила, что шокирована произошедшим.

Актрису после проведенной в институте Склифосовского МРТ отпустили домой. По ее словам, инцидент обошелся без серьезных последствий, однако в целом ситуация не может не возмущать.

Как отметила Васильева, она регулярно пользуется метро, чтобы не тратить время на автомобильные пробки. Утром, когда в общественном транспорте произошел неприятный инцидент, она направлялась на тренировку в фитнес-центр. По словам артистки, в то время, как она заходила в вагон, дверь без предупреждающего сигнала неожиданно захлопнулась. Васильева, получившая из-за защемивших ее дверей травмы головы, отметила, что в тот же момент в поезд заходили семьи: дети успели зайти в вагон, а родители остались на платформе.

«Тем, что со мной случилось, я шокирована. Это просто ненормально, надеюсь, метрополитен проведет проверку. Это никуда не годится», — цитирует актрису KP.Ru.

Стоит отметить, что представители метрополитена ранее принесли извинения Васильевой за произошедший инцидент, отметив, что надеются на ее скорейшее выздоровление. Однако при этом в пресс-службе утверждают, что актриса входила в вагон при мигании красного запрещающего сигнала, который предупреждает, что посадка и высадка пассажиров в данном случае запрещена.